L'armata delle tenebre, arriva il sequel ufficiale del cult di Sam Raimi: è un fumetto!

L'armata delle tenebre, ultimo film della trilogia originale di Sam Raimi avrà un sequel diretto. Fin qui niente di strano, considerato che il franchise di Evil Dead è prospero e senza alcuna pretesa di fermare il Necronomicon che, come sanno bene i fan, sarebbe impossibile. Ma per L'armata delle tenebre sarà un destino diverso, a fumetti!

Dynamite Entertainment ha rivelato che Tony Fleecs, creatore di Stray Dogs e Time Shopper, è coinvolto in una serie a fumetti ambientata nell'universo di Sam Raimi e più precisamente in quello di Army of Darkness che si discosta per le tematiche più fantascientifiche dai primi due della trilogia firmata dal maestro dell'orrore.

A distanza di trent'anni il fumetto di Dynamite non rappresenterà soltanto un sequel diretto alle avventure spazio-tempo di Ash, bensì riporterà in vita il finale alternativo di L'armata delle tenebre scartato nel 1992 in quanto considerato "troppo pessimista": Dynamite, infatti, ha già pubblicato il fumetto di Army of Darkness nel 2004, ed ora è giunto il tempo di un sequel su carta anche perché parlando di grande schermo, la notizia di Army of Darkness 2 diretto da Sam Raimi è già stata smentita

Ma cosa avremmo visto in L'armata delle tenebre se fosse rimasto anche il finale alternativo? Ash non sarebbe tornato negli anni '90 bensì si sarebbe svegliato 100 anni dopo la fine del mondo nel 2093, mantenendo dunque la porta aperta a un sequel: "Ricordo che la mia mente esplodeva alle possibilità "Ash contro la post-apocalisse?!", ha ricordato Fleecs che sarà anche copertinista insieme ad artisti come Francesco Mattina, Arthur Suydam e Nick Dragotta.

Si allarga sempre di più il franchise immortale di Evil Dead che quest'anno ha visto Lee Cronin riportare in vita sul grande schermo il Necronomicon con La Casa - Il Risveglio del male: ma quale sarà il futuro cinematografico del franchise de La Casa?