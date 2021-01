Armie Hammer escluso da The Offer, la miniserie making of de Il padrino

Armie Hammer ha lasciato il cast della miniserie targata Paramount, The Offer, come riporta in queste ore The Wrap. La serie si concentra sulla lavorazione del film di Francis Ford Coppola, Il padrino, considerato uno dei più grandi capolavori nella storia del cinema. Hammer avrebbe dovuto interpretare il produttore Al Ruddy.

Al momento i rappresentanti di Armie Hammer e Paramount+ non hanno risposto ad una richiesta di chiarimenti da parte dei media.

Armie Hammer ha abbandonato The Offer poche settimane dopo aver lasciato anche la lavorazione di Shotgun Wedding con Jennifer Lopez.

La sua decisione di lasciare entrambi i progetti arriva in seguito alla bufera scatenata da presunti messaggi che l'attore avrebbe inviato ad una donna, che dimostrerebbero alcune sue tendenze cannibali.



Hammer ha negato con veemenza la veridicità di tali messaggi:"Non sto rispondendo a queste affermazioni di merda, ma alla luce dei viziosi e falsi attacchi online contro di me, non posso in buona coscienza ora lasciare i miei figli per 4 mesi per girare un film nella Repubblica Dominicana. LionsGate mi sta supportando in questo e gli sono molto grato" disse Hammer dopo aver annunciato la scelta di non recitare in Shotgun Wedding.

Il vero Al Ruddy parteciperà come produttore esecutivo della miniserie composta da 10 episodi con Michael Tolkin che si occuperà della scrittura delle puntate. Lo show si basa proprio sull'esperienza di Ruddy alla realizzazione de Il padrino. Nel cast della serie anche Oscar Isaac e Jake Gyllenhaal, insieme ad altre star.