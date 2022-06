Armor Wars, finalmente aggiornamenti sulla serie MCU: presto inizieranno le riprese!

Mentre Ms. Marvel continua la sua corsa su Disney+, finalmente arrivano i primi aggiornamenti su Armor Wars, la serie con Don Cheadle di cui si parla da diverso tempo ma di cui, di fatto, non si erano mai avute notizie ufficiali in merito all'inizio delle riprese.

Ora, grazie ad un utente di Reddit naturalmente grande fan del MCU, si è scoperto che in una conferenza organizzata da una scuola di cinema, è stato rivelato che i lavori di Armor Wars inizieranno prima del previsto. Secondo la descrizione di un ospite alla conferenza, Jenna Berger, che sarà la produttrice dello show, ha rivelato che le riprese di Armor Wars inizieranno ad Atlanta questo autunno.

Questa è la prima volta che i fan ricevono un aggiornamento affidabile per la serie che è in gran parte passata in sordina rispetto agli altri show Marvel attualmente in lavorazione per Disney+ o che hanno già fatto il proprio debutto sulla piattaforma streaming. In passato si pensava che le riprese di Armor Wars sarebbero partite lo scorso maggio ma purtroppo, ciò non è avvenuto.

Il termine autunno seppur generico sta a significa che le riprese inizieranno di certo prima della fine dell'anno, non è chiaro quando i fan avranno la possibilità di vedere lo spettacolo, ma sembra chiaro che tra produzione effettiva e post-produzione bisognerà attendere la fine del 2023 o addirittura l'inizio del 2024.

