Armor Wars, ecco come Spider-Man: No Way Home spiana la strada alla serie Disney Plus

Tra le prossime serie Marvel Studios in arrivo in streaming su Disney+ c'è anche Armor Wars tra i cui protagonisti troveremo anche il James Rhodes ancora una volta interpretato da Don Cheadle. Della trama si sa ancora pochissimo ma grazie all'ultimo Spider-Man: No Way Home alcuni dettagli potrebbero essere stati svelati ai fan.

Nel corso dei primi minuti di Spider-Man: No Way Home vediamo Peter Parker ricorrere all'aiuto legale di Matt Murdock che lo tira fuori dai guai giudiziari almeno per il momento, ma non si può certo dire la stessa cosa di Happy Hogan. Quello che se ne deduce è che le Stark Industries sono ovviamente state chiamate in causa per rispondere del disastro accaduto con Mysterio e certamente la questione delle armi di distruzione di massa di proprietà della società di Tony Stark sarà un tema che verrà affrontato in Armor Wars.

Durante un'intervista di qualche tempo fa, l'attore Don Cheadle ha offerto nuovi spunti riguardo a cosa aspettarci da Armor Wars, affermando che potremo scoprire di più sul passato, presente e futuro di Rhodey, che finora non sono stati trattati in maniera esaustiva nelle opere del Marvel Cinematic Universe.

"Credo che la parte più divertente debba ancora arrivare" ha dichiarato Cheadle alla stampa. "Non abbiamo un'idea forte di chi è davvero fuori dalla bolla degli Avengers e oltre l'amicizia con Tony. Adesso sarà slegato da tutto questo".

Per Don Cheadle, con questa nuova serie avremo "l'opportunità di scoprire chi è davvero, opportunità che non abbiamo avuto finora con il giusto tempo e la giusta concentrazione su Rhodey e il suo percorso. Magari qualcosa sul suo passato. Preparare qualcosa per il suo potenziale futuro. Chi sa quanto possa andare avanti questo universo Marvel che sembra infinito".

Il personaggio di War Machine finora ha gravitato attorno alla figura del Tony Stark di Robert Downey Jr., ma dopo gli eventi di Avengers: Endgame, Rhodey è pronto ad uscire dall'ombra con una serie Disney+ a lui dedicata. Armor Wars dovrebbe uscire nel 2023.