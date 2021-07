Armor Wars: Don Cheadle aggiorna sulla prossima serie del Marvel Cinematic Universe

Con la prima stagione di Loki ufficialmente archiviata, è tempo di pensare alla prossime serie del Marvel Cinematic Universe in arrivo su Disney+. Mentre la prossima in calendario sarà la serie animata What If...? tra le altre in programma c'è anche Armor Wars, che vedrà tra i suoi protagonisti anche Don Cheadle, di ritorno come War Machine.

Attraverso una nuova intervista concessa a Collider, Don Cheadle ha potuto aggiornare i fan sullo stato in cui versa la nuova serie dei Marvel Studios che lo vedrà tornare nei panni di War Machine dopo Avengers: Endgame e dopo il suo cameo in The Falcon and the Winter Soldier che gli è pure valsa una candidatura ai Premi Emmy. La serie è programmata per il 2022 e Cheadle rivela già di non potere spoilerare nulla ma che è solo questione di settimane prima che si incontri con i produttori dei Marvel Studios per mettersi al lavoro sullo show.

"Tutto quello che so è che ci incontreremo tutti nel giro di un paio di settimane e potremo finalmente mettere inizio a questa storia e capire chi, cosa, quando e dove fare tutto. Siamo ancora nelle fasi iniziali dei lavori quindi non potrei spoilerare nulla neanche potendo. Non so davvero cosa accadrà".

In precedenza, sempre Cheadle aveva confermato che Armor Wars porterà tutto su un altro livello: "La cosa fantastica è che ciò che vedremo porterà tutto su un altro livello. Avremo per la prima volta l'opportunità di conoscere meglio Jim e capire cosa lo spinge a fare ciò che fa".

Armor Wars non è l'unico show Marvel su Disney+ legato all'importante eredità lasciata da Iron Man: durante lo scorso Investor Day lo studio aveva anche annunciato l'arrivo di Iron Heart, serie che probabilmente sarà strettamente connessa ad Armor Wars.