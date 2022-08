Armor Wars, Don Cheadle aggiorna dopo la scomparsa al SDCC: si mette male

Di tutti i progetti annunciati per il futuro del piccolo schermo Marvel Cinematic Universe, Armor Wars sembrava cosa certa: aveva addirittura un logo e un abbozzo di trama. Ma al San Diego Comic-Con non c'è stato nessun annuncio e ora Don Cheadle lancia un'amara risposta che suona come una cancellazione.

Non sembrava esserci alcuna ragione di preoccuparsi sulla serie spinoff su War Machine con protagonista Don Cheadle. Armor Wars aveva fissato le riprese perché iniziassero questo autunno, almeno secondo quanto anticipato dallo stesso Cheadle. Ma poi c’è stato il panel al San Diego Comic-Con e ciò che avrebbe dovuto trovare conferma, l’ha avuta. Tutto il resto, rischia di cadere nel dimenticatoio. Soprattutto se non parliamo di una serie programmata per il 2025 o la Fase 6, ma di cui, appunto, le riprese sarebbero dovute cominciare a momenti.

Ora è l’attore a rispondere, con un’amarezza che preoccupa non poco, a un fan che gli ha chiesto aggiornamenti sulla serie via twitter (trovate il post in calce all’articolo). L’attore si è limitato a scrivere, con tono non così ironico: “Divertente che tu debba chiederlo...”. Don Cheadle sembra dunque condividere le preoccupazioni dei fan sul mancato annuncio al SDCC. Sicuramente sa qualcosa in più, ma anche lui sembra esser stato lasciato in balia di se stesso.

Ovviamente per parlare di una vera e propria cancellazione è ancora presto. Ma nel momento in cui il calendario per la Fase 5 sembra sia stato presentato per intero – e Armor Wars non ha uno slot – l’unica opzione è che la serie sia stata posticipata a tempo indeterminato, magari alla Fase 6. Che, però, si voglia mettere in pausa un personaggio già accantonato da un po’, per poi riprendere il continuo della sua storia dopo Endgame a distanza di anni, costiurebbe senz’altro un rischio narrativo. A quel punto, con quanto verrà introdotto in futuro, uno spinoff del genere potrebbe perdere di senso.

Voi eravate interessati al progetto? Ditecelo nei commenti!