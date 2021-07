Armor Wars, Don Cheadle sicuro: 'Porterà le cose su un altro livello'

Alla fine anche il buon Jim Rhodes beneficerà della cura Disney+: il nostro War Machine fa parte di quella pletora di personaggi non ancora adeguatamente approfonditi dal Marvel Cinematic Universe, per cui questa Armor Wars sarà un modo per cominciare a conoscere meglio l'ex-braccio destro di Tony Stark.

Ma cosa dobbiamo aspettarci dallo show che potrebbe vedere Jim Rhodes prendere il posto di Iron Man? Come sempre quando si tratta di progetti MCU, i dettagli su trama e protagonisti sono tenuti sotto chiave: Don Cheadle, però, ha voluto condividere con noi le sue impressioni sull'intera operazione.

"La cosa fantastica è che ciò che vedremo porterà tutto su un altro livello. Avremo per la prima volta un'opportunità per conoscere meglio Jim e per capire cosa lo spinga a fare ciò che fa" sono state le parole di un Cheadle fresco di nomination agli Emmy per la sua fugace apparizione in The Falcon and the Winter Soldier.

Armor Wars, ricordiamo, non sarà l'unico show Disney+ legato all'importante eredità di Iron Man: durante lo scorso Investor Day Disney ha infatti annunciato anche Iron Heart, serie che si preannuncia come strettamente connessa allo show con Don Cheadle. Vedremo in futuro, dunque, se le parole dell'attore di War Machine si riveleranno veritiere! Nel frattempo, cerchiamo di capire in che modo Armor Wars sarà collegata a The Falcon and the Winter Soldier.