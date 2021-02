Armor Wars, Don Cheadle svela quando inizieranno le riprese

Il Marvel Cinematic Universe si sta espandendo grazie alle serie tv, alcuni personaggi infatti hanno ottenuto il loro spettacolo sul servizio di streaming Disney+ e tra loro c’è anche War Machine interpretato da Don Cheadle che ha svelato in un'intervista quando inizieranno le riprese di Armor Wars.

Dopo Avengers: Endgame James Rhodes, vero nome di War Machine, sarà alle prese con ciò che succede quando la tecnologia del defunto Tony Stark finisce in mani sbagliate.



Don Cheadle ha recentemente avuto un'intervista con ET Online, rivelando quando inizieranno le riprese di Armor Wars, oltre a esprimere la sua eccitazione per avere la sua serie televisiva su Disney+.



"Sarà fantastico. Avremo davvero la possibilità di esplorare un sacco di cose su James Rhodes. Voglio dire, guardate quello che abbiamo fatto finora, c'è ancora molto da esplorare. Inizieremo le riprese tra un paio di mesi e vedremo" ha detto l'attore.

La morte di Tony Stark è un evento che ha sconvolto i fan e con cui anche i personaggi che sono sopravvissuti a Thanos devono fare i conti. Lo abbiamo visto in Spiderman: Far From Home con il giovane Peter Parker e adesso esploreremo le conseguenze di quella morte anche nella serie Armor Wars.



Non sappiamo se James Rhodes diventerà il prossimo Iron Man in Armor Wars voi che ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti!