Armor Wars, Don Cheadle svela la trama della serie Marvel!

Di tutte le serie e i film annunciati nel corso del San Diego Comic-Con, il silenzio su Armor Wars aveva fatto temere per una sua cancellazione. Persino Don Cheadle si era detto scettico, ma ora dopo le novità dal D23 molto è stato sbloccato. E lo stesso attore ha potuto svelare i contorni di trama della serie Marvel.

Tantissimi annunci, trailer e materiali promozionali vari si susseguono dal D23 di Disney. Ovviamente i panel più attesi erano quelli di LucasFilm e Marvel Studios. Per quanto riguarda la prima, è arrivata la triste conferma dell’addio di Harrison Ford a Indiana Jones. Dal lato MCU invece, proprio la seconda stagione di Loki ha guadagnato una new entry storica da Indiana Jones, mentre è stato mostrato il primo trailer esclusivo di Ironheart e molti altri titoli di sussidiarie hanno ottenuto trailer e aggiornamenti. Ne ricapitoleremo alcuni più avanti.

Uno dei più grandi colpi al cuore però è stata la conferma definitiva, da parte di Kevin Feige, che gli Avengers non esisteranno più, ormai sostituiti dalla nuova squadra dei Thunderbolts nonostante i due nuovi film a loro intitolati, che a questo punto si dovrà capire come si concilieranno. A determinare la fine dell’organizzazione anche e soprattutto il ritiro o la scomparsa di gran parte della formazione originale. Fra loro anche il War Machine di James Rhodes, per il quale si iniziava a temere che non avremmo più visto lo spinoff standalone Armor Wars.

Dopo il D23 invece, dove è stato presentato anche un logo nuovo di zecca, proprio Don Cheadle è potuto venire allo scoperto con una rivelazione di trama in esclusiva per ComicBook: "Se conoscete tradizione e avete letto i fumetti, sapete già che sarà una serie costruita attorno alla Stark Tech. Di come Tony che se ne va e Rhodey cerca di entrarne in possesso per toglierla dalle mani di chi vuole sfruttarla non a fin di bene. Ma come fa la Marvel, è anche un'opportunità per prendere la mitologia e ribaltarla un po' e trovare modi diversi per raccontare la storia. E così faremo anche in questa serie infatti".

