Armor Wars, potrebbe esserci un ritorno nella serie del MCU: scoprite di chi si tratta!

E' stato da poco trovato uno showrunner per Armor Wars, la nuova serie del MCU con Don Cheadle. Adesso arriva una nuova news: un personaggio di Ant-Man and the Wasp potrebbe fare il suo ritorno sui nostri schermi nel nuovo show della Marvel! Scopriamo insieme di chi si tratta.

Stiamo parlando del villain Sonny Burch, interpretato da Walton Goggins. Come sappiamo Burch è sempre stato piuttosto interessato alla tecnologia di Hank Pym, ma in Ant-Man non è riuscito a mettere le mani su quest'ultima. In Armor Wars potrebbe dunque essere pronto a tutto per le tute di Tony Stark.

Come anticipato, infatti, la serie dovrebbe concentrarsi sul War Machine di Cheadle alle prese con la perdita di Tony Stark in Avengers: Endgame. Qui proprio lui farà da mentore a Dominique Thorne, che diventerà Iron Heart.

La scoperta del presunto arrivo di Sonny Burch arriva da IMDb, dove sulla lista dello show è stato trovato il nome di Rex Reddick, lo stuntman che nel film Ant-Man and the Wasp ha sostituito proprio Goggins in alcune scene. Sembrerebbe proprio che Reddick potrebbe tornare a farlo in Armor Wars. Cosa, ovviamente, non ancora confermata. E voi cosa ne pensate dell'eventuale presenza di Sonny Burch nello show?

Intanto, mentre lo show è ancora in fase di pre-produzione, Don Cheadle ci informa sull'andamento dei lavori di Armor Wars!