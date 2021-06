Armor Wars, Iron Man tornerà? il CEO della Disney consiglia di guardare la serie

Il nuovo servizio di streaming di Disney+ sta ampliando alcuni dei più grandi franchise Disney come Star Wars e Marvel. Ed ora una nuova serie Marvel prevista per il prossimo futuro sulla piattaforma potrebbe mostrarci il ritorno di Iron Man nel Marvel Cinematic Universe.

Durante una sessione di domande e risposte alla 23a conferenza annuale di comunicazione del Credit Suisse oggi, al CEO della Disney Bob Chapek è stato chiesto a nome dei fan se vedremo il ritorno di Iron Man, e in risposta, il nuovo capo di House of Mouse ha consigliato ai fan della Marvel di guardare Armor Wars con Don Cheadle, suggerendo che la serie "gratterà quel prurito".

“Abbiamo una serie chiamata Armor Wars in arrivo con Don Cheadle nei panni di War Machine e penso che probabilmente scaccerà il prurito che i nostri fan hanno per Iron Man" ha detto Chapek.



Il personaggio di Tony Stark/Iron Man (Robert Downey Jr.) è morto in Avengers: Endgame (2019) in un atto eroico per salvare il mondo da Thanos. Armor Wars inoltre potrebbe includere anche il ritorno di Visione dopo gli eventi di WandaVision.



Attualmente, si sa poco di Armor Wars, sappiamo solo che si aggiungerà a una lunga lista di contenuti Marvel in arrivo su Disney+. Non è chiaro se la serie sarà ambientata prima degli eventi di Avengers: Endgame in cui Tony Stark/Iron Man sarebbe ancora vivo nell'MCU. È anche possibile che Iron Man possa tornare sotto forma di flashback e queste dichiarazioni sono abbastanza per dare ai fan della Marvel più di una speranza.



Armor Wars dovrebbe essere connessa con The Falcon and The Winter Soldier ed arriverà su Disney+ nel 2022.