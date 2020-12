Armor Wars: nella nuova serie Marvel/Disney Don Cheadle diventerà il prossimo Iron Man?

Tra le tantissime novità annunciate da Marvel Studios durante il Disney Investor Day, Kevin Feige ha sorpreso tutti presentando anche Ironheart e Armor Wars, due nuove serie tv direttamente legate alla figura di Iron Man.

Quasi come risposta a Falcon & The Winter Soldier, serie tv che racconterà l'eredità di Captain America, Ironheart e Armor Wars saranno direttamente legate al lascito di Tony Stark, come noto sacrificatosi durante gli eventi di Avengers: Endgame.

In particolare Armor Wars vedrà l'amatissimo Jim Rhodes/War Machine di Don Cheadle per la prima volta come protagonista di un progetto stand-alone, e secondo quanto dichiarato da Feige la storia racconterà l'avversari della "peggiore paura di Tony Stark: cosa succede quando la sua tecnologia cade nelle mani sbagliate?".

Al momento non sappiamo se Ironheart e Armor Wars saranno legate (ma la sinossi dello show con Riri Williams già anticipa che la protagonista creerà la miglior armatura dai tempi di Iron Man) però nel 2019 gli sceneggiatori di Endgame Christopher Markus e Stephen McFeely discussero il futuro di Iron Man dopo il sacrificio di Stark, rispondendo: "Beh, ci sono sicuramente alcuni personaggi che potrebbero ereditare il ruolo. Ma non sappiamo cosa abbiano in programma i Marvel Studios".

Addirittura all'inizio del 2020, lo stesso Don Cheadle aveva affermato: "Se mai dovessero realizzare un progetto su War Machine vorrei davvero scavare dentro questo personaggio. Penso che da adesso in poi si possa andare in qualunque direzione con lui".

