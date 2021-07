Armor Wars, quando esce la serie TV su War Machine con Don Cheadle?

Il calendario delle prossime uscite di prodotti inerenti al Marvel Cinematic Universe è affollatissimo, e come annunciato da Kevin Feige, dovrebbe contare anche Armor Wars. Ma dove si potrà collocare l'uscita di questo nuovo prodotto nel programma di distribuzione di film e serie targate Marvel? Scopriamolo insieme.

La serie, che vedrà come protagonista James Rhodes/War Machine, avrà un compito importante: sopperire alla mancanza di Iron Man. Si dice, addirittura, che l'interprete di War Machine, Don Cheadle potrebbe diventare il nuovo Iron Man, in seguito al sacrificio di Tony Stark in Avengers: Endgame. Infatti, secondo le prime anticipazioni, James Rhodes si troverà a dover gestire una delle principali paure di Tony: e cioè che la tecnologia Stark cada in mani sbagliate. Per Cheadle Armor Wars porterà le cose su un altro livello.

L'annuncio di una serie su War Machine arriva come una sorpresa per gli spettatori, in quanto il personaggio non ha mai avuto un grande spazio. In particolare stupisce anche perché nei prossimi mesi la Marvel distribuirà molti prodotti tra lungometraggi e serie TV, e risulta difficile capire dove si potrebbe collocare l'uscita di Armor Wars. Possiamo però provare a fare una previsione.

Considerando, infatti, che come dichiarato da Cheadle, le riprese sarebbero iniziate ad Aprile, ci sarà ancora un po' da aspettare. Pensando a un 2022 molto affollato, si potrebbe presupporre che l'uscita di Armor Wars potrebbe collocarsi a inizio 2023. Ma niente è detto, perché potrebbe trovare spazio su Disney+ anche nel tardo 2022. E' difficile fare supposizioni quando si tratta della Marvel, ma una cosa è sicura: in questi mesi non ci lascerà di certo senza nulla da guardare!