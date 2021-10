Armor Wars, rivelato il working title della serie con Don Cheadle?

Sono mesi impegnativi questi per il MCU, specialmente sul grande schermo. Ma non bisogna bisogna dimenticarsi di Disney+! Infatti, anche se ci vorrà ancora un po' per il debutto di Hawkeye, i lavori proseguono spediti per gli altri show dei Marvel Studios, come nel caso di Armor Wars, del quale potrebbe essere stato svelato il working title.

Sì, può non sembrare un'informazione particolarmente rilevante, ma solitamente per quanto riguarda i prodotti dei Marvel Studios, anche i working title possono celare delle informazioni o comunque generare interesse circa il progetto in quel momento in produzione.

Per le altre serie Marvel di Disney+, forse il caso più intrigante è stato quello di Loki, la cui denominazione temporanea è stata prima vociferata essere "River Cruise", per poi finire col diventare "Architect", che in molti hanno collegato al personaggio di Jonathan Majors, Colui che Rimane (per WandaVision si trattava invece di "Big Red", chiaro rimando alla Scarlet Witch di Elizabeth Olsen, mentre "Tag Team" era quello di The Falcon and The Winter Soldier, che si spiega praticamente da solo).

C'è dunque da chiedersi cosa potrebbe mai significare quello di Armor Wars, che stando agli ultimi rumor dovrebbe essere "Rigatoni".

Sarà forse una battuta su Tony Stark (Tony - Rigatoni)?

Difficile trovare ora una risposta a questa domanda, specialmente visto che sappiamo ancora molto poco sulla serie, se non che in Armor Wars scopriremo chi è davvero Rhodey, come affermato dal protagonista Don Cheadle.

E voi, che ne pensate? Fateci sapere lavostra nei commenti.