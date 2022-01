Armor Wars: la nuova serie Disney Plus è ambientata nell'universo Marvel di Spider-Man?

Stando alle ultime voci di corridoio, sembra proprio che Armor Wars - una delle prossime serie Marvel in arrivo direttamente su Disney+ e con protagonista Don Cheadle - sarà ambientata nell'universo dell'ultima trilogia di Spider-Man con Tom Holland. Questo perché tutti e tre i film di Jon Watts potrebbero averne anticipato gli sviluppi futuri.

Sappiamo che la serie indagherà il passato, presente e futuro di Rhodey, grande amico e alleato di Tony Stark nonché membro importante dell'esercito statunitense. Ebbene, la trilogia di Jon Watts dedicata a Spider-Man potrebbe aver suggerito gli sviluppi principali della serie con Don Cheadle protagonista. Già in Homecoming si poneva attenzione alle armi aliene ritrovate dall'Avvoltoio (Michael Keaton) e sequestrate poi dalle Stark Industries, mentre al centro della trama di Far From Home c'era sempre la tecnologia Stark, stavolta impiegata per utilizzare delle gigantesche illusioni per mezzo di moltissimi droni armati.

Poi, l'incipit di No Way Home suggeriva le conseguenze di quegli eventi con Peter Parker costretto a ricorrere a un famoso avvocato dei fumetti Marvel e con Happy pronto a fare altrettanto. Quello che se ne deduce è che le Stark Industries sono ovviamente state chiamate in causa per rispondere del disastro accaduto con Mysterio e certamente la questione delle armi di distruzione di massa di proprietà della società di Tony Stark sarà un tema che verrà affrontato in Armor Wars.

Per Don Cheadle, con questa nuova serie avremo "l'opportunità di scoprire chi è davvero, opportunità che non abbiamo avuto finora con il giusto tempo e la giusta concentrazione su Rhodey e il suo percorso. Magari qualcosa sul suo passato. Preparare qualcosa per il suo potenziale futuro. Chi sa quanto possa andare avanti questo universo Marvel che sembra infinito".

Il personaggio di War Machine finora ha gravitato attorno alla figura del Tony Stark di Robert Downey Jr., ma dopo gli eventi di Avengers: Endgame, Rhodey è pronto ad uscire dall'ombra con una serie Disney+ a lui dedicata. Armor Wars dovrebbe uscire nel 2023.