Armor Wars, la serie live-action Marvel dovrebbe essere connessa a Falcon & Winter Soldier

Per quanto concerne il futuro del Marvel Cinematic Universe sia sul piccolo schermo, in streaming, che al cinema, la conclusione di The Falcon and the Winter Soldier ha messo in gioco molti personaggi e dispositivi di trama che potrebbero essere (e anzi saranno) utili da sfruttare in altre proprietà dello studio.

Oltre al già annunciato Captain America 4 scritto da Matt Spellman e Dalan Musson, che quasi certamente continuerà la storia di Sam Wilson come nuovo Captain America, uno degli ulteriori titoli in cui potrebbero tornare alcuni personaggi della serie e portare avanti intrecci non ancora sciolti è Armor Wars, show live-action in arrivo nel 2022 su Disney+.



Questo è connesso a Power Broker/Sharon Carter. Sebbene infatti questa sia rientrata illegalmente negli Stati Uniti d'America nell'episodio finale della serie, nella scena post-credit vediamo che alla leader di Madripooer viene concessa la grazia e le viene anche restituito il suo lavoro al Joint Counter Terrorist Center, dove in passato aveva già lavorato al fianco di Everett Ross (Martin Freeman).



Lasciando però la sua audizione in senato per la grazia, Carter chiama qualcuno al telefono e lo informa di avere finalmente pieno accesso a molta tecnologia e materiale speciale degli Stati Uniti d'America, il che fa muovere i piani di Power Broker spediti. È dunque logico pensare che, trattandosi di tecnologia e armamenti del governo, la Carter potrebbe giocare un ruolo fondamentale in Armor Wars, e questo perché War Machine (Don Cheadle) e compagnia cercheranno di bloccare una corsa agli armamenti post-Blip nel MCU.



