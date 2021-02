Il fato di Tony Stark sarà al centro di Armor Wars, la serie su War Machine

Sono emersi dei nuovi dettagli sulla trama di Armor Wars, la serie Disney+ basata sulla classica serie a fumetti Marvel che vedrà Don Cheadle nei panni di James Rhodes (War Machine), costretto ad affrontare ciò che accade quando la tecnologia di Tony Stark cade nelle mani sbagliate.

In vista della prossima puntata del Post Cred Podcast, il giornalista di Observer Brandon Katz ha fatto una chiacchierata con l'interprete di Rhodey, il quale ha rivelato che nello show verranno affrontate le conseguenze dalla morte di Iron Man.

"Don Cheadle ha confermato che la morte di Tony Stark sarà un fattore significativo in Armor Wars di Disney+" ha scritto l'account Twitter del Post Cred Podcast in un post cancellato ma ancora visibile sul sito di The Direct, che ha riportato la notizia.

Dopo aver visto Peter Parker alle prese con la scomparsa del suo mentore in Spider-Man: Far From Home, dunque, sembra proprio che il MCU esplorerà anche lo stato d'animo del suo migliore amico. D'altronde la tagline svelata in seguito all'annuncio aveva già anticipato che la serie vedrà "il peggior incubo di Tony Stark diventare realtà".

Il resto dei dettagli sulla trama rimangono sconosciuti, così come la data prevista per l'inizio delle riprese. Nel frattempo, lo ricordiamo, sta proseguendo su Disney+ la programmazione di WandaVision.