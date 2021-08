Armor Wars, trovato lo showrunner: ecco chi guiderà la serie Marvel con Don Cheadle

I Marvel Studios continuano laboriosi la loro produzione di film e serie tv, e se ormai ve ne sono già tanti fatti e finiti, ancor di più sono attualmente in fase di sviluppo. Uno di questi è Armor Wars, lo show d Disney+ con Don Cheadle, che ha trovato oggi il suo showrunner.

La piattaforma streaming di casa Disney, Disney+, finora ci ha regalato grandi storie, soprattutto relative al Marvel Cinematic Universe.

Ma dietro ogni grande storia ci sono dei grandi artisti, e ovviamente tra questi si annoverano gli sceneggiatori e in particolare lo showrunner (anzi, head writer nel caso della Marvel) della serie.

E se per WandaVision abbiamo avuto Jac Schaeffer, per The Falcon and The Winter Soldier Malcolm Spellman e per Loki Michael Waldron, per Armor Wars avremo invece Yassir Lester.

Lester, attore e comico oltre che sceneggiatore, ha già collaborato con Cheadle alla serie tv di Showtime Black Monday, della quale ha scritto 13 episodi, ed è quindi una vecchia conoscenza del protagonista dello show di cui, a dire il vero, sappiamo ancora pochissimo.

L'unica informazione che abbiamo al riguardo è una semplice frase che riassume la premessa della serie: "Cosa potrebbe accadere se la tecnologia di Tony Stark cadesse nelle mani sbagliate?".

Per il momento, comunque, Armor Wars ha guadagnato uno sceneggiatore, ma rimane ancora in cerca di un regista. Vedremo nei prossimi mesi a chi andrà l'onere e l'onore.