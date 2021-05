Army of the Dead, la foto del backstage con Zack Snyder e Dave Bautista!

Army of the Dead arriverà su Netflix tra qualche giorno. Il film è diretto da Zack Snyder, che si è occupato anche della fotografia. Dopo l'attesa uscita della Snyder Cut, ecco un altro grande progetto per il regista, che negli ultimi tempi ha condiviso diverso materiale del film, tra cui anche una foto del backstage con Dave Bautista.

Il film è uscito nei cinema americani il 14 maggio e arriverà il 21 maggio su Netflix:"Adesso nei cinema. Guardalo sul Netflix dal 21/05. #ArmyOfTheDead" ha scritto Snyder nel post.

Di recente Dave Bautista ha dichiarato di aver imparato molto da Zack Snyder, lavorando insieme al regista in Army of the Dead.



"Ho avuto il lusso e il privilegio di vederlo lavorare come regista e direttore della fotografia, quindi è qualcosa di diverso. Non l'ho mai avuto in passato e la cosa veramente interessante è che non sto comunicando con il ragazzo che sta dietro ad un tendone, dietro un monitor o da qualche parte, ma con il ragazzo che tiene in mano la telecamera. Quindi sono diretto da lui mentre è qui, ma posso anche guardare il suo processo, vedere come funziona, vedere cosa sta guardando visivamente o vedere i momenti che sta catturando e che sente di dover catturare su pellicola e migliora il suo film. Quindi è un processo davvero interessante vedere un pittore dipingere il suo quadro".

Nel frattempo sono stati pubblicati i primi 15 minuti di Army of the Dead.



Inoltre vi abbiamo preparato una guida per principianti al mondo zombie.