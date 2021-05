Army of the Dead: Lost Vegas, tutto ciò che sappiamo sul prequel del film di Zack Snyder

Army of the Dead diventa un franchise: il mondo che abbiamo visto nel film di Zack Snyder sarà esplorato grazie a nuovi progetti tra film e serie tv, come la serie animata Army of the Dead: Lost Vegas. Ecco cosa sappiamo finora in merito a quest'ultima.

Di cosa si tratta

Army of the Dead Lost: Vegas sarà una serie animata prequel composta da 6 episodi scritta da Shay Hatten e diretta da Jay Oliva (Zack e Deborah Snyder partecipano in qualità di produttori esecutivi). Essendo ambientata prima degli eventi di Army of the Dead, ci presenterà l'universo del film durante i primi giorni dello scoppio della pandemia, e fornirà delle backstory ufficiali per alcuni dei personaggi chiave.

Il piano è quello di andare a toccare gli elementi più sci-fi che circondano l'obiettivo di Zeus (il personaggio di Richard Cetrone nel film) e il suo DNA. Inoltre, dovremmo conoscere anche le origini di Scott (Dave Bautista) e di coloro che abbiamo visto all'inizio del film, assieme ai loro sforzi per salvare l'umanità e i traumi che sono derivati dall'esperienza.

Quando uscirà

Al momento non è stata stabilita, o quantomeno rivelata, alcuna data d'uscita per Army of the Dead: Lost Vegas, ma considerando il fatto che le riprese del prequel live-action Army of Thieves si sono concluse nel 2020, e dovrebbe uscire quest'anno, è possibile che Netflix voglia distribuire il prossimo progetto del franchise un po' più in là, magari nella seconda metà del 2022. Inoltre, bisogna considerare il tipo di lavorazione che c'è dietro una serie animata, completamente diverso da quello dei live-action.

Chi sarà nel cast

Army of the Dead: Lost Vegas vedrà tornare alcuni volti familiari del film di Zack Snyder, tra cui anche gli Scott, padre e figlia, interpretati da Dave Bautista e Ella Purnell. Altri mercenari faranno poi la loro comparsa, come Maria Cruz (Ana de la Reguera), Marianne Peters (Tig Notaro) e Vanderohe (Omari Hardwick), mentre il ruolo principale dello show sarà quello di Rose, una figura doppiata da Joe Manganiello. Tra i nuovi arrivi abbiamo poi personaggi doppiati da Vanessa Hudgens, Christian Slater, Ross Butler, Nolan North, Jena Malone, Ray Porter e Yetide Badaki.