Arnold, Netflix pubblica il primo trailer della docu-serie su Schwarzenegger

Dopo il teaser di Arnold, il canale YouTube di Netflix ha appena pubblicato il nuovo trailer della docu-serie incentrata su Schwarzenegger, in arrivo sulla celebre piattaforma il prossimo 7 giugno 2023.

La clip mostra i punti salienti della vita dell'uomo che è stato attore, politico, produttore cinematografico e culturista, intervallati da alcuni commenti di Schwarzenegger. Diretta da Lesley Chilcott, la serie sarà composta da 3 episodi, ognuno dei quali avrà una durata di 45 minuti. Tra i produttori esecutivi, invece, figurano Chilcott stessa, Allen Hughes, Peter Nelson, Paul Wachter e Doug Pray.

Stando alla sinossi ufficiale, "Questa docu-serie in tre parti racconta il viaggio di Arnold Schwarzenegger dalla campagna austriaca ai vertici del sogno americano. In una rassegna di interviste sincere, Shwarzenegger, i suoi amici, nemici, co-protagonisti e osservatori raccontano di tutto e di più sulla sua vita, dai giorni a sollevare pesi ai trionfi a Hollywood, dal periodo in cui governava lo Stato della California alle gioie e turbolenze della sua vita familiare, il tutto in un racconto che corrisponde al personaggio più celebre della sua carriera".

In particolare, molta attenzione verrà dedicata all'autodeterminazione e alla capacità raggiungere il successo attraverso la visualizzazione del proprio futuro: tra i film principali che hanno reso celebre l'attore ricordiamo Conan il barbaro, Terminator, Batman & Robin e I mercenari - The Expendables, a cui si aggiungono serie TV (I racconti della cripta, Eroe per famiglie, FUBAR) e documentari (Uomo d'acciaio, The Comeback e The Game Changers).

