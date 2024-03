Arnold Schwarzenegger aggiorna i fan dopo l'operazione al cuore: 'Nessuno stop per Fubar 2

Arnold Schwarzenegger sa come stuzzicare i suoi fan sfruttando lo spiccato senso dell’ironia più volte esplicitato nel corso di una carriera decennale, costruita tanto sui muscoli quanto sul suo eccezionale carisma. In una foto pubblicata su X, l’attore ha scherzato sul pacemaker appena installato, rassicurando il pubblico a proposito di Fubar 2.

Dopo aver parlato delle novità riguardo Fubar 2, torniamo ad occuparci della serie tv Netflix per condividere l’immagine postata dall’ex governatore della California sul social network di Elon Musk.

Mostrandosi con un giacchetto aperto sul petto a mettere in evidenza uno strano marchingegno dalla dubbia fattura e collegato direttamente al suo orecchio, l’attore ha voluto ringraziare il suo pubblico per la vicinanza mostrata e si è detto certo che le recenti cure mediche cui è stato sottoposto non saranno un problema per quanto riguardi la nuova stagione: “Grazie ho ricevuto tanti messaggi gentili da tutto il mondo, ma molte persone mi hanno chiesto se il mio pace maker causerà problemi con la seconda stagione di FUBAR. Assolutamente no. Sarò pronto per girare ad aprile con il dispositivo che sarà visibile solo a chi lo cercherà con attenzione”.

L’immagine è naturalmente diventata subito virale, con i fan che si sono scatenati nei commenti per sottolineare il senso dell’umorismo dell’attore e per ribadire i migliori auguri per un pronto recupero.

In attesa di poter vedere i primi materiali promozionali relativi alla seconda stagione, vi lasciamo alla nostra recensione del primo capitolo di Fubar.

Il Trono Di Spade Stagioni 1 - 8, La Serie Completa (Box Dvd 38) è uno dei più venduti oggi su