Arnold Schwarzenegger fa centro con FUBAR: è la serie Netflix più vista in 90 Paesi

Il debutto nel mondo delle serie TV è stato fortunatissimo per Arnold Schwarnezenegger che non abbandona l'azione: FUBAR è lo show Netflix più visto della piattaforma in ben 90 Paesi.

La serie TV che racconta un rinnovato rapporto padre e figlia è balzata in cima alla classifica Netflix in Italia la settimana scorsa, per poi posizionarsi al secondo posto a seguito dell'uscita dei nuovi episodi della stagione 4 di Manifest. In soli 10 giorni, la commedia d'azione ha avuto quasi 25 milioni di visualizzazioni, e più precisamente 177 milioni di ore visualizzate divise per 7,13 ore di autonomia e attualmente ricopre il primo posto in 90 Paesi. Fubar è la spystory che segna l'esordio di Schwarnezenegger nel mondo delle serie TV, al suo fianco recita Monica Barbaro nei panni della figlia Emma Brunner. Il duo padre-figlia scopriranno i segreti l'uno dell'altro mentre si avventurano in missioni pericolose per conto della CIA. L'attore ha voluto ringraziare i fan su Facebook per il successo di Fubar: Schwarnezenegger aveva già espresso parole di ringraziamenti nei confronti dei suoi sostenitori su Twitter per il primo post nella top 10 di Netflix USA.

Tra i record di Netflix anche The Mother, il film con Jennifer Lopez nei panni di un'efferata assassina che dopo poco più di un mese dal debutto è già nella top 10 all time di Netflix.