Arnold Schwarzenegger compie 76 anni: 'Non chiamatemi self-made man'

Il compleanno di una delle icone del cinema action è un buon motivo per fermarsi e dedicargli qualche minuto del nostro tempo, cosa che d'altronde, per Arnold Schwarzenegger, sarebbe un bene fare ogni giorno: la star di Terminator spegne oggi ben 76 candeline, e quale occasione migliore per riflettere sul suo percorso?

Percorso sul quale l'attore che ha definito la sua vita la personificazione del sogno americano ha le idee ben chiare: il buon Schwarzy non nega certo i suoi enormi meriti, ma proprio non vuole sentir parlare in alcun modo di self-made man e cose del genere.

"Dico sempre alla gente che può chiamarmi come vuole: Arnold o Arnie, oppure Schwarzy, va bene anche Quercia Austriaca. Ma non chiamatemi mai self‑made man. Il concetto di uomo fatto da sé è una leggenda. Non sarei mai riuscito ad affermarmi senza l'aiuto di qualcuno. Quando sono arrivato negli USA non avevo niente. Avevo 20 dollari in tasca, qualche vestito sudato nel borsone e un piccolo appartamento" furono le parole dell'ex-mister Olympia.

La star di Fubar prosegue: "Ma ho conosciuto dei bodybuilders che mi hanno portato cuscini, piatti e posate. Tutte cose che non avevo. Nessuno di noi può riuscirci da solo. Non appena capisci che sei qui grazie a degli aiuti, allora capisci anche che è il momento di aiutare gli altri. Questo è tutto ciò che conta. Devi aiutare gli altri. Non pensare solo a te stesso. Trasformate il me in noi e vi garantisco che potrete cambiare il mondo". Si può davvero non essere d'accordo? Tanti auguri, Arnold!