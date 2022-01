Friends, tutti e 12 gli attori Premi Oscar apparsi come guest stars

Con dieci stagioni e ben 236 episodi alle spalle, Friends è stata una delle sitcom che ci ha proiettato dagli Ann '90 ai primi del 2000. Sono moltissime le guest stars apparse nei numerosi episodi della durata di 22 minuti, ma ben dodici di loro fra attori e attrici avevano o avrebbero ottenuto la statuetta più ambita. Ecco i Premi Oscar.

Tempo fa, dopo la terribile notizia della morte di James Michael Tyler, avevamo voluto omaggiarlo con una Top 5 migliori scene di Gunther in Friends, cui seguì a ruota anche una classifica simile con le scene più esilaranti di Joey in Friends. Oggi ci concentreremo su un recap molto diverso, quello dei vincitori dell’Academy Awards.

Fisher Stevens (1x13): Premio Oscar atipico – per la produzione del Miglior Documentario 2008 con The Cove – qui interpreta il nuovo fidanzato di Phoebe, Roger, uno psicanalista che verrà ben presto odiato dall’intero gruppo.

Helen Hunt (1x16): Vincitrice dell’Oscar a Miglior Attrice Protagonista, in coppia con Jack Nicholson, per Qualcosa è cambiato del 1998, la Hunt interpretava Jamie Buchman nello show Innamorati pazzi. Qui la ritroviamo in un crossover fra le due serie NBC.

George Clooney (1x17): Vincitore del Premio Oscar per due ruoli distinti, Miglior Attore Non Protagonista 2005 per Syriana e Miglior Film 2012 per Argo, che produsse. Assieme al suo cameo come dottore d’ospedale c’è Noah Wyle, chiaro riferimento alla serie ER – Medici in prima linea.

Julia Roberts (2x12-13): Miglior Attrice Protagonista per Erin Brockovich nel 2001, convinta dall’allora fiamma Matthew Perry a interpretare Susie Moss, vecchia amica di scuola di Chandler da lui presa in giro. Avrà la sua vendetta quando lui spererà in un flirt.

Robin Williams (3x24): Miglior Attore Non Protagonista nel 1998 per Good Will Hunting, appare a Central Perk nel ruoto di Tomas insieme a Billy Crystal, sulla cui spalla sta piangendo dopo aver scoperto del tradimento della moglie. Sorpresa: lo sta tradendo proprio con Crystal.

Charlton Heston (4x14): Miglior Attore 1960 per il kolossal Ben-Hur, qui interpreta sé stesso come uno degli idoli della recitazione per Joey. Peccato che Tribbiani, svegliatosi troppo tardi, corra sul set senza una doccia e se la faccia nel camerino di Heston, poi scoperto.

Reese Witherspoon (6x13): Miglior Attrice nel 2006 per il biopic Walk the Line su Johnny Cash, qui interpreta in più episodi successivi la sorella di Rachel, Jill Green. Arriveranno al litigio quando lei ci proverà con Ross.

Susan Sarandon (7x15): Vincitrice dell’Oscar prima della sua apparizione, come Miglior Attrice 1995 per Dead Man Walking. Qui interpreta Cecilia Monroe, che interpreta Jessica Lockhart, che assorbirà il cervello di Joey Tribbiani. Detta meglio: in una serie cui sta lavorando, Joey è in coma, ma si risveglierà solo perché il suo cervello venga trapiantato nel corpo dell’attrice. Lui, ovviamente, felicissimo.

Gary Oldman (7x23-24): Formidabile Miglior Attore per L’ora più buia nel 2018, Oldman interpreta Rirchard Crosby, grande attore drammatico che ha però l’abitudine di sputare in faccia alle co-star e presentarsi ubriaco. Joey dovrà chiudere i ciak per arrivare al matrimonio di Monica e Chandler in tempo.

Sean Penn (8x6): Ben due Premi Oscar a Miglior Attore per lui: Mystic River nel 2003 e Milk nel 2008. Qui interpreta Eric, il ragazzo dei sogni di Phoebe che però è fidanzato con la sorella gemella Ursula. Grazie a un piano, Phoebe rivelerà le malefatte della sorella per poter stare con Eric. Peccato sia uguale alla ragazza che gli ha spezzato il cuore.

Brad Pitt (8x9): Forse il cameo più famoso di Friends, simile a quello di Julia Roberts senonché all’epoca lui e la Aniston erano proprio sposati (ancora per poco). Stranamente, il suo personaggio di Will Colbert odia Rachel. Come l’amico e collega di sempre Clooney, vinse un Miglior Attore Protagonista nel 2020 per C’era una volta... a Hollywood, ma anche uno come Miglior Film nel 2012 per aver prodotto 12 anni schiavo.

Jim Rash (10x17-18): Miglior Sceneggiatore per l’adattamento non originale di Paradiso Amaro nel 2012, appare nel ruolo del passeggero nervoso che, sull’aereo che dovrebbe portare Rachel via da Ross nel finale di serie, sente la conversazione in cui Phoebe le dice di scendere per dei problemi tecnici.

