Arnold Schwarzenegger è dislessico: 'Quando mi preparo rileggo il copione per mesi'

Anche i supereroi hanno i loro limiti, e uno dei loro compiti è probabilmente proprio quello di farci comprendere quanto non essere perfetti sia nient'altro che la perfetta normalità: uno degli ultimi post su Facebook di Arnold Schwarzenegger assolve perfettamente a questo compito, parlandoci della dislessia dell'attore.

Il buon Schwarzy, che recentemente ha festeggiato i suoi 76 anni sfoggiando un fisico a dir poco invidiabile, ha infatti rivelato di aver scoperto solo in tempi recenti di soffrire di dislessia, disturbo che l'ha portato ad avere più di un problema a scuola in tenera età e, ovviamente, a trovare non poche difficoltà nella memorizzazione dei copioni.

"Potrei dirvi che sono fantastico in tutto, ma mentirei. Ho appena finito di registrare il mio audiolibro, Be Useful. Uscirà il 10 ottobre. Potrei dirvi quanto sia stato fantastico sedersi e registrare le mie parole, ma la verità è che ne ero terrorizzato. Ecco il mio segreto: sono un pessimo lettore. [..] Negli anni Cinquanta in Austria non si parlava di disturbi dell’apprendimento, quindi la maggior parte delle volte, quando mi veniva chiesto di leggere ad alta voce in classe, era un disastro e venivo picchiato con un righello. Ma ora so di essere dislessico. Quando mi preparo per un film, rileggo il copione per mesi fino a memorizzare ogni battuta. Ho bisogno di tempo e di ripetizioni per far sì che la mia mente si concentri sulle parole" sono state le sue parole. Un ostacolo che, in ogni caso, non ha impedito al nostro Arnold di considerare la sua vita il vero sogno americano: e chi può dargli torto?