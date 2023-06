Arnold Schwarzenegger domina lo streaming: ben 2 posizioni occupate nella top 10 mondiale!

Riuscire a emergere nell'oceano dello streaming non è mai un'impresa facile, figuriamoci farlo occupando addirittura due posizioni di rilievo: dal vocabolario di Arnold Schwarzenegger la parola impossibile è però stata cancellata da un bel po' di tempo, come dimostra l'attuale top 10 dei prodotti più visualizzati in streaming.

Recentemente dettosi convinto di poter vincere le elezioni presidenziali USA qualora la costituzione gli permettesse di candidarsi, l'attore di Terminator è infatti presente nelle prime dieci posizioni della classifica mondiale grazie alle due serie che lo vedono protagonista su Netflix: stiamo parlando di FUBAR, stabile alla seconda posizione, e di Arnold, la serie biografica che ha fatto il suo esordio alla posizione numero 4.

Un periodo davvero d'oro per l'ex-Mister Olympia, che a distanza di anni dagli inizi della sua carriera non accenna a perdere neanche un punto in quanto a popolarità tra quei fan che ancora continuano a dimostrargli affetto in ogni modo, in primis facendo spiccare il volo immediatamente a ogni prodotto nel quale sia coinvolto il nostro Arnold.

Vedremo quanto durerà il dominio di Schwarzenegger nelle classifiche dedicate allo streaming: anche voi avete contribuito al successo di Arnold e FUBAR? Fatecelo sapere nei commenti! Fan a parte, comunque, anche Sylvester Stallone ha riconosciuto la grandezza di Arnold Schwarzenegger.