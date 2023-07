Arnold Schwarzenegger si gode il suo trionfo: 'La mia vita è il sogno americano'

Cosa può avere da rimproverarsi uno come Arnold Schwarzenegger? La vita della star di Terminator è costellata di successi in ogni campo, dal culturismo al cinema, e l'ha anche portato ad essere uno degli attori più amati dal pubblico, che in ogni angolo del mondo non smette di dimostrargli affetto: tutte cose di cui il buon Arnold è consapevole.

L'attore conosciuto anche in Amazzonia per l'incredulità di James Cameron ha infatti tirato le somme della sua esistenza durante la presentazione di una monografia fotografica a lui dedicata avvenuta all'Academy Museum di Los Angeles: un'occasione per ripercorrere le tappe della sua vita e per concedersi qualche momento di pura soddisfazione.

"Ci sono voluti dieci anni per ultimare questo libro. È il progetto più lungo a cui abbia mai lavorato. Perfino per diventare Mr Universo ci ho messo la metà del tempo" ha scherzato Schwarzy, prima di proseguire: "Sono nato in un piccolo paese dell'Austria. Eravamo così poveri che mia madre andava di casa in casa a elemosinare cibo. Gli uomini erano arrabbiati e depressi per la guerra persa e finivano spesso per essere ubriachi e violenti. Ho sempre saputo che non c'entravo niente lì, che dovevo uscirne. [...] La mia vita è la quintessenza del sogno americano".

Chi potrebbe mai azzardarsi a dargli torto, d'altronde!