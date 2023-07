Arnold Schwarzenegger, quanto guadagna la star? Ecco il suo cachet

Arnold Schwarzenegger sta vivendo una vera e propria seconda giovinezza (sempre ammesso che la prima sia mai finita): l'attore di Terminator e Predator è al momento uno dei più pagati al mondo e, grazie anche all'ingaggio percepito per i suoi ultimi progetti, può vantare un patrimonio complessivo davvero colossale.

Nel corso degli anni l'attore la cui superiorità è stata riconosciuta anche da Sylvester Stallone ha infatti incassato, in ordine sparso, circa 11 milioni di dollari per Total Recall, 12 milioni per Un Poliziotto alle Elementari e Terminator 2, arrivando poi a cifre ancora più alte con Batman & Robin (25 milioni di dollari) e Terminator 3 (35 milioni) fino alla recente Fubar (25 milioni di dollari).

Tutto ciò senza contare il periodo in cui il nostro Arnold è stato Governatore della California, rinunciando, secondo le sue stime, a qualcosa come 200 milioni di dollari complessivi in ingaggi cinematografici: una carriera incredibile che ha portato Schwarzenegger a mettere da parte un patrimonio che ad oggi dovrebbe ammontare a una cifra molto vicina ai 400 milioni di dollari.

Un successo meritato quello dell'ex-Mister Olympia? A voi l'ardua sentenza! Lo stesso Schwarzenegger, d'altronde, ha recentemente definito la sua vita come il vero sogno americano... E chi può dargli torto!