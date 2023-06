Arnold Schwarzenegger inarrestabile: 'Elezioni USA? Mi candiderei se potessi'

Arnold Schwarzenegger non è certo nuovo agli ambienti della politica, avendo ricoperto il ruolo di governatore della California per ben due mandati dal 2003 al 2011: un amore, quello per la cosa pubblica, che non si è mai spento e che porterebbe l'attore a candidarsi come prossimo presidente USA se la costituzione lo consentisse.

A parlarne è stato proprio Schwarzenegger, in questi giorni protagonista su Netflix della docu-serie Arnold che ne ripercorre origini e ascesa: l'ex-Mister Olympia, che come ben saprete è di origine austriaca, ha infatti indicato il non essere americano di nascita come unico impedimento a separarlo dalla più ambiziosa delle candidature.

"Sì, ovviamente lo farei. Voglio dire, la corsa era apertissima nel 2016 ed è assolutamente aperta anche oggi. Insomma, chi c'è lì fuori oggi? Non vedo una persona capace di portare tutti dalla sua parte. Chi c'è oggi di cui la gente non direbbe che è troppo vecchio o troppo questo o troppo quello? [...] Assolutamente, contatemi pure. So benissimo che potrei vincere queste elezioni" sono state le parole della star di Terminator.

Insomma, solo la costituzione americana ci separa da un possibile Arnold Schwarzenegger alla Casa Bianca: cosa ne dite? Vi piacerebbe una soluzione del genere? Diteci la vostra nei commenti! Tornando al cinema, intanto, Sylvester Stallone ha recentemente ammesso la superiorità di Schwarzenegger per fisico e forza.