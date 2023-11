Arnold Schwarzenegger si inchina al genio di Sylvester Stallone per un solo motivo

Arnold Schwarzenegger si reputa più saggio, e questa maturità lo ha sicuramente aiutato anche nel rapporto con Sylvester Stallone. I due ex competitor sono molto amici, con Schwarzenegger che ha confessato perché stima tantissimo il suo collega.

L’interprete di Terminator, in una scena del nuovo documentario Netflix Sly che ripercorre le tappe della vita di Stallone, ha detto: “Non c'è nessuno che sia riuscito a entrare in tre franchise. Il genio che c'è dietro. Non è stato un caso.” Schwarzenegger si riferisce quasi sicuramente a 3 saghe tra le più importanti della storia del cinema: Rocky, Rambo e I Mercenari.

I due attori sono sempre stati al centro di un’accesa rivalità cinematografica, poi sfociata successivamente in una grande amicizia: “All'improvviso era pieno di muscoli e tutti parlavano del suo corpo. Questo ha creato una certa competizione, ovviamente. Ma lo ammiro davvero, lo adoro. Lui è una persona molto diversa da me. È molto più grezzo per certi versi, ma è molto più vulnerabile e a contatto con le sue emozioni… questo lo rende davvero un grande attore, perché lui percepisce le cose immediatamente.”

L’attore ha poi successivamente invitato tutti i suoi follower a guardare subito il documentario Sly su Netflix. Una rivalità che ha portato entrambi a migliorarsi e perfezionarsi continuamente, tanto che Arnold Schwarzenegger assunse un coach per rimuovere il suo accento, diventato successivamente un suo tratto caratteristico.