Arnold Schwarzenegger mostra i bicipiti da 76enne: sono molto migliori dei nostri

La forma fisica di Arnold Schwarzenegger ha sempre, indubitabilmente, rappresentato un punto di forza assoluto dell’attore austriaco. Nel corso della sua prima carriera si è laureato sette volte Mister Olympia diventando uno dei culturisti più iconici di sempre. Oggi, a 76 anni, un video di un suo allenamento fa sentire ancora tutti fuori forma.

Arnold Schwarzenegger ha compiuto 76 anni, eppure non sembra in alcun modo avere intenzione di smettere di allenarsi e di far sentire noi comuni mortali sempre troppo piccoli rispetto alla dimensione dei suoi bicipiti.

In un video diventato virale e pubblicato sul suo profilo Instagram e sul suo canale Youtube, l’ex governatore della California si è allenato in una palestra all’aperto con un’altra leggenda del bodybuilding, Ronnie Coleman, attirando la naturale curiosità dei passanti che hanno potuto assistere alla positività espressa dai due tanto nel loro piacere nell’allenamento quanto nella loro intenzione di lanciare messaggi positivi sulla rete.

Due contenuti che sicuramente possono servire da motivazione agli appassionati e ai profani, che, vedendo i due continuare a coltivare la propria passione in modo tanto genuino nonostante l’età, potranno trovare la forza di cominciare o riprendere ad allenarsi, seguendo l’esempio di queste due leggende assolute dello sport e dell’entertainment.

In effetti Arnold sembra pronto a interpretare l’ennesimo ruolo in cui il fisico sia fondamentale, e, sebbene i tempi di Commando siano ormai inevitabilmente lontani, il capo del dipartimento action di Netflix continua a rimanere non solo una leggenda vivente, ma anche un atleta ancora attivo e rispettabilissimo.

A proposito della Quercia Austriaca ricordiamo di quella volta in cui Arnold Schwarzenegger ha rifiutato di lavorare con un grande regista.