Arnold Schwarzenegger non delude: Fubar conquista la top10 di Netflix

E per le notizie che non dovrebbero sorprendere nessuno, segnaliamo che Fubar, la nuova serie tv di Netflix con protagonista il mitico Arnold Schwarzenegger, è balzata al primo posto nelle classifiche della piattaforma di streaming on demand.

La serie tv spy-comedy è balzata al primo posto di una lista praticamente infinita di paesi in cui il servizio attivo, tra cui anche l'Italia, con Schwarzenegger che in queste ore si sta divertendo a ringraziare personalmente sulla sua pagina ufficiale del social network Twitter con una serie altrettanto infinita di post. Naturalmente terremo traccia dei risultati che la serie farà registrare nei prossimi giorni, quindi rimanete sintonizzati.

Fubar segna la prima vera incursione di Arnold Schwarzenegger in un ruolo televisivo dal vivo, e include nel cast anche la star di Top Gun: Maverick Monica Barbaro nei panni di sua figlia. La serie, che racconta la storia di un agente della CIA prossimo alla pensione che nel corso della sua ultima missione sul campo scopre che anche sua figlia è un agente segreto, è interpretata anche da Milan Carter, Gabriel Luna, Fortune Feimster, Travis Van Winkle, Fabiana Udenio, Jay Baruchel, Barbara Eve Harris e Aparna Brielle.

Lo show è creato e scritto da Nick Santora, showrunner di Reacher di Prime Video, e vede Schwarzenegger anche come produttore esecutivo. Per altri contenuti ecco 5 cose da sapere su Fubar.