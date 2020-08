Arnold Schwarzenegger sarà il protagonista di una nuova serie TV di spionaggio

Arnold Schwarzenegger non vuole proprio saperne di abbandonare la recitazione: a 73 anni suonati l'ex-Terminator è più in forma che mai ed è pronto a prendere in mano le redini di un nuovo progetto che lo vedrà protagonista sul piccolo schermo.

È di poco fa, infatti, la notizia che proprio l'ex-governatore della California sarà il protagonista di una nuova serie TV prodotta da Skydance Television, parte di quel gruppo Skydance che si occupò della produzione delle ultime apparizioni del buon Arnold nei panni dell'androide T-800 (vale a dire Terminator Genysys e Terminator: Destino Oscuro).

La serie, attualmente ancora senza titolo, si baserà su una storia di spionaggio incentrata sulla figura di un padre (Schwarzenegger, appunto) e di sua figlia. Per la star di Junior e Batman & Robin si tratta del primo ruolo da protagonista in una serie TV, essendo apparso sul piccolo schermo soltanto sporadicamente ed in ruoli di scarso rilievo.

La serie sarà ideata da Nick Santora (Scorpion, Jack Ryan) e vedrà Schwarzenegger vestire anche i panni di produttore esecutivo: il resto del team sarà invece composto da David Ellison, Dana Goldberg e Bill Bost, con Carolyn Harris a fare da supervisore. Questioni lavorative a parte, intanto, recentemente Schwarzenegger ha inviato un messaggio agli americani in rivolta.