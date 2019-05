Arnold Schwarzenegger sarà il protagonista di una serie ideata da Stan Lee

In Stan Lee Superhero Kindergarte, uno degli ultimi progetti ideati da Stan Lee prima della sua scomparsa, Arnold Scharzenegger presterà la voce al protagonista, un supereroe protettore della Terra. La scrittura sarà affidata a Fabian Nicieza.

La serie animata racconterà la storia di Arnold Armostrong un insegnante di ginnastica diventato Captain Courage dopo che i residui di una misteriosa cometa sono arrivati sul pianeta. I poteri del supereroe, però, sembrano esauriti a causa dello scontro che lo ha visto opporsi alla sua storica nemesi Dr. Superior e ciò lo porterà ad abbondare la vita da eroe. La situazione cambierà radicalmente quando una massiccia esplosione di particelle energetiche farà emergere i super poteri di alcuni bambini. A quel punto, Arnold inizierà a fare da maestro per allenare la giovane generazione.

Schwarzenegger, dopo averlo ammirato nel trailer ufficiale di Terminator: Destino Oscuro, torna dunque a vestire i panni dell'insegnante, dopo il ruolo di protagonista nella pellicola del 1990 Kindergarten Cop (Un poliziotto alle elementari). A proposito del nuovo progetto, l'attore, che recentemente è stato vittima di un'aggressione, ha dichiarato:

"Lavorare con Genius Brands e Lee's POW Entertainment è un privilegio. Far parte di questa serie e portare avanti l'eredità creativa di Stan con questi nuovi supereroi bambini, rappresenta un onore. Stan Lee's Superhero Kindergarten non sarà basato solo su commedia e azione, ma ci saranno molte lezioni preziosi che si potranno imparare durante il cammino. Mi piace molto l'idea non solo di insegnare ai bambini a gestire i loro super poteri, ma anche quella di poter dare loro lezioni sull'importanza della salute, della nutrizione e dell'attività fisica.

Andy Heyward, produttore esecutivo della serie per Genius Brands, ha aggiunto:

"Stan ammirava molto Arnold non solo come attore, ma come un vero super eroe, e lo ha sempre immaginato perfetto per questo ruolo. Da Spider-man, Iron Man, Thor fino a tutti gli altri innumerevoli film, Stan è sempre stato il più grande creatore che Hollywood e la cultura Pop abbiano mai conosciuto. Nella nuova serie animata ci sarà poi un elemento che farà le felicità di tutti i suoi milioni di fan, ovvero un cameo animato di Stan in ogni episodio. Siamo sicuri che la presenza di Arnold e i messaggi positivi porteranno anche i genitori ad apprezzare il prodotto insieme ai propri figli".

Stan Lee's Superhero Kindergarten sarà prodotto in collaborazione tra Genius Brands, Lee's POW! Entertainment e Oak Productions, con Arnold Schwarzenegger presente anche nel ruolo di co-produttore esecutivo.