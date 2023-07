Arnold Schwarzenegger ricorda: 'Mia madre pianse quando vide che avevo poster di uomini'

Fa decisamente sorridere il fatto che un attore reso dal cinema anni '80 una vera e propria icona di un certo tipo di mascolinità che oggi in molti definiscono obsoleta sia stato oggetto da parte della propria madre di dubbi sul proprio orientamento sessuale: esattamente quanto appena scritto, però, accadde ad Arnold Schwarzenegger.

L'attore conosciuto anche in Amazzonia in barba allo scetticismo di James Cameron ha infatti raccontato di aver trovato più volte sua madre in lacrime davanti ai poster che, da giovane, la star di Terminator aveva affisso alle pareti di camera sua: poster ritraenti, com'è facile immaginare, alcuni tra i più famosi bodybuilder.

"Mia madre guardava continuamente quel muro e diceva: 'Tutti i tuoi amici hanno foto di ragazze, dove ho sbagliato?'. Piangeva ogni giorno davanti al muro finché non si decise a chiamare il dottore. Lui le disse che no, è perfettamente normale per i ragazzi di quell'età. 'Idolatrano uomini che gli sembrano forti, non si preoccupi, non è gay'. Quella era la sua più grande paura" ha ricordato l'attore di Conan il Barbaro.

Tempi che vai, paure che trovi: la speranza è quella di vivere in un mondo in cui un futuro Schwarzenegger non debba confrontarsi con situazioni del genere! Non che il nostro Arnold, comunque, non abbia creato qualche problemi alla figlia: per informazioni chiedere a Katherine Schwarzenegger delle volte in cui il padre l'accompagnava a scuola.