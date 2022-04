Arnold Schwarzenegger, la sua serie Netflix aggiunge 14 attori al cast: scopriteli tutti

Procede bene lo sviluppo della serie Netflix di Arnold Schwarzenegger, e adesso lo show sembra essere in piena fase di casting, tanto da aver aggiunto ben 14 attori al suo ensemble.

Gabriel Luna, Travis Van Winkle, Fortune Feimster, Jay Baruchel, Devon Bostick, Andy Buckley, Barbara Eve Harris, David Chinchilla, Milan Carter, Stephanie Sy, Fabiana Udenio, Aparna Brielle, Scott Thompson e Rachel Lynch sono gli interpreti che si uniranno al cast della serie tv Netflix di Arnold Schwarzenegger.

Annunciato lo scorso maggio, lo show sarà di genere spionistico, e vedrà come protagonista proprio l'attore di Terminator assieme a Monica Barbaro, l'attrice che interpreterà sua figlia.

Come leggevamo nella sinossi ufficiale, infatti, la serie ancora senza titolo creata da Nick Santora (Jack Reacher, The Fugitive) seguirà le vicende di "un padre (Schwarzenegger) e la figlia (Barbaro), entrambi agenti segreti della CIA, ma nessuno dei due consapevole dell'occupazione dell'altro. Quando entrambi vengono a conoscenza della situazione, capiscono che la loro relazione è in realtà fondata su una serie di bugie, e che non conoscono davvero chi hanno davanti. Presto saranno però costretti a fare squadra sul campo e a lavorare come partner... La serie ci mostrerà dinamiche familiari dal sapore universale su uno sfondo globale di spie, fantastica azione e humor".

Composto da 8 episodi, lo show vanterà dunque un cast davvero niente male, con interpreti provenienti da ogni angolo del cinema e della televisione (Agents of Shield, You, il nuovo film di Christopher Nolan Oppenheimer...).

Non resta dunque che attendere ulteriori aggiornamenti sul suo sviluppo da parte di Netflix.