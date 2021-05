Arnold Schwarzenegger spia per Netflix: ordinata la serie TV di cui è star e produttore

Arnold Schwarzenegger sarà una spia della CIA nella uova serie Netflix, che lo vedrà nei panni di produttore e protagonista. Scopriamo insieme tutti i dettagli del progetto.

La piattaforma di streaming Netflix amplia il suo catalogo con una nuova serie tv che vedrà tra le sue star anche l'attore di Terminator Arnold Schwarzenegger.

Composto da 8 episodi della durata di un'ora, lo show ancora senza titolo sarà un debutto per Schwarzy nel campo delle cosiddette scripted series. Alla serie si aggiunge inoltre l'attrice Monica Barbaro (Chicago Justice, UnREAL).

La serie creata da Nick Santora (Jack Reacher, The Fugitive) sarà incentrata su "un padre (Scharzenegger) e la figlia (Barbaro), entrambi agenti segreti della CIA all'insaputa dell'altro. Quando entrambi verranno a conoscenza della situazione, realizzeranno che la loro relazione fondata su una serie di bugie, e che non conoscono davvero chi hanno di fronte" si legge nella sinossi ufficiale fornita da Netflix "Costretti a fare squadra sul campo e a lavorare come partner, la serie porterà in scena dinamiche familiari dal sapore universale su uno sfondo globale di spie, incredibile azione e humor".

"I fan di tutto il mondo stanno chiedendo da anni di potersi avventurare in un viaggio spericolato come questo, e ora potranno finalmente farlo grazie ai nostri grandiosi partner di Skydance e Netflix" ha affermato Schwarzenegger "Sono così entusiasta di poter iniziare a lavorare allo show con Nick e Monica e l'intero team".

Al momento non sappiamo quando partiranno le riprese della serie, né quando debutterà sulla piattaforma, ma vi terremo aggiornati.