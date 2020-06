Arnold Schwarzenegger sarà un supereroe di Stan Lee, diretto da John Landis!

Genius Brands International ha annunciato che John Landis, leggendario regista e produttore di successi come Trading Places, Animal House, Blues Brothers e Beverly Hills Cop 2, si unirà ad Arnold Schwarzenegger e al team di produzione per il progetto Stan Lee'sSuperhero Kindergarten.

Landis dirigerà Schwarzenegger, che a sua volta presterà la sua voce al ruolo da protagonista della serie animata d'azione-avventura co-creata da Stan Lee come uno dei suoi progetti finali. La star sarà anche coproduttore, insieme al gruppo cinese Alibaba e la POW di Stan Lee!. Il Co-creatore di Deadpool, Fabian Nicieza, ha sviluppato la serie, con sceneggiatura di Steven Banks (SpongeBob SquarePants). Landis si è unito al team di sviluppo di Genius Brands per contribuire a creare una serie live-action e perfino un film spin-off, anche se il suo coinvolgimento attuale non è ancora chiaro.

"Quando uno ha una proprietà di questa portata, deve perseguire con rapidità lo sviluppo di uno spin-off live-action mentre lavoriamo per massimizzare il valore del marchio", ha dichiarato Andy Heyward, Presidente e CEO di Genius Brands. "L'annuncio di oggi riflette un elemento chiave della nostra strategia per Genius Brands e Kartoon Channel! - reclutare i migliori talenti del settore per garantire che stiamo costantemente costruendo un'offerta di contenuti che non è seconda a nessuno. Crediamo che questo approccio, in in combinazione con le nostre eccellenti offerte di distribuzione e accordi di licenza, sia un modo per Genius Brands di generare forti entrate e creare valore per gli azionisti a lungo termine."

"Sono onorato di lavorare con Andy e Arnold per la prima volta nella mia carriera e dare vita insieme a loro alla visione di Stan, con questa serie ricca di azione piena di commedia e cuore", ha detto Landis nel comunicato stampa ufficiale.

Infine, Schwarzenegger ha aggiunto: "Sono onorato di aiutare a realizzare la visione di Stan e creare una serie di cartoni animati per bambini che non solo possa intrattenere con avventure da supereroi, ma che impartisca anche preziose lezioni sull'importanza della salute, dell'esercizio fisico, dell'alimentazione, dell'anti-bullismo e della diversità. Andy Heyward è uno dei produttori di programmazione per bambini più rispettati del settore e, lavorando insieme, saremo in grado di dare vita alla nostra visione condivisa di 'contenuto con uno scopo', del quale i genitori potranno godere insieme ai loro figli".

Per altri approfondimenti ecco il messaggio di Schwarzenegger per le proteste negli USA; inoltre, sapevate che è diventato nonno grazie a Chris Pratt?