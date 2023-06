Arnold, Stallone ricorda: 'Schwarzenegger era superiore. Aveva il fisico e la forza'

La nuova docu-serie su Arnold Schwarzenegger è disponibile su Netflix e ripercorre la vita e la carriera dell’attore austriaco diventato una delle icone del cinema d’azione in quegli anni ’80 che hanno visto anche l’ascesa del rivale Stallone. Durante lo show, Stallone ricorda quei tempi descrivendo l’era d’oro di un certo genere di film.

Mentre nella serie Schwarzenegger ammette che senza Stallone probabilmente non sarebbe diventato quello che è oggi, riconoscendo all’attore di Rocky di essere stato una fonte di ispirazione e un motivo per trovare sempre nuove motivazioni, Sly ricorda gli anni degli action movie fatti di testosterone e punch line da macho.

“Gli anni ’80 sono stati tempi molto interessanti perché l’eroe d’azione come lo conosciamo oggi non era ancora stato definito del tutto. Fino a quel momento l’azione era determinata da inseguimenti d’auto o da film tutti incentrati su intelletto e allusioni”.

Quindi Stallone spiega che con Rambo, del 1982, le cose hanno cominciato a cambiare: “Ci si affidava al proprio corpo per raccontare la storia. Il dialogo non era necessario. E ho visto un’opportunità, visto che nessun altro lo stava facendo… ad eccezione di un un tizio Austriaco che non aveva bisogno di dire molto”.

Il protagonista di Cobra ha poi paragonato la loro rivalità a quella di Muhammad Ali e Joe Frazier, ammettendo come, sotto molti punti di vista, Schwarzy gli fosse superiore: “Era superiore. Aveva tutte le risposte. Aveva il fisico e aveva la forza. Questo era il suo personaggio. Io dovevo essere preso a calci nel sedere di continuo, mentre Arnold non si faceva mai troppo male”.

E voi, avete visto la nuova serie su Scwharzenegger? Come vi è sembrata?