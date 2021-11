Around the World in 80 Days, David Tennant è un avventuriero nel trailer dello show PBS

In attesa di veder tornare David Tennant nei panni di Crowley in Good Omens 2, possiamo sempre dare un'occhiata alla sua nuova serie tv, Around the World in 80 Days, di cui è stato da poco diffuso un primo trailer.

David Tennant è protagonista di Around the World in 80 Days, la nuova serie tv di PBS in produzione ormai da diverso tempo, ma che a causa del COVID aveva subito notevoli ritardi.

Ora però sta finalmente per fare il suo debutto sugli schermi, e a dimostrazione di ciò ecco spuntare un primo trailer che vede Phileas Fogg (Tennant) partire alla volta di un'incredibile avventura assieme alla giornalista Abigail Fix (Leonie Benesch) e al suo assistente tuttofare Jean Passepartout (Ibrahim Koma).

Lo show riprenderà infatti le vicende narrate nell'omonimo romanzo di Jules Verne Il Giro del Mondo in 80 Giorni, dove Fogg scommetterà 20.000 sterline con i membri del Reform Club che riuscirà nella titanica impresa di circumnavigare il globo in un periodo di tempo davvero esiguo.

Composta da 8 episodi, Around the World in 80 Days arriverà sul network americano il 2 gennaio 2022.

La serie ideata da Caleb Ranson è diretta da Steve Barron, mentre tra i suoi produttori troviamo Simon Crawford Collins, Pascal Breton, Lionel Uzan e Winnie Serite.