Arriva il 13 aprile su TBS la nuova stagione di American Dad

TBS ha annunciato oggi l'arrivo di una nuova stagione, la sedicesima, di American Dad. La serie animata di Seth MacFarlane, creatore de I Griffin, andrà in onda dal 13 aprile, il lunedì sera alle 22. Il canale YouTube del network ha lanciato anche un promo dei nuovi episodi.

Il cartoon, recentemente rinnovato per altre due stagioni dopo il rinnovo del gennaio 2018, taglia quest'anno due importanti traguardi: i 15 anni dalla messa in onda della prima puntata, e l'episodio numero 300, previsto per il 14 settembre.

Dopo il tresferimento su TBS nel 2014, l'ultima stagione di American Dad ha avuto una media di 18 milioni di spettatori, entrando nella top 5 delle serie comedy della tv via cavo.

Tra i nuovi episodi della serie, quello in programma il 4 maggio conterrà un brano originale di The Weeknd, recente vincitore di un Grammy, che ha co-scritto l'episodio e apparirà anche come guest star nel ruolo di se stesso. Tra le altre guest star che appariranno nella stagione 16 di American Dad ci saranno anche Jane Lynch, Patton Oswalt, Ron Perlman, Craig Robinson, Criss Angel e Bill Nye.

Nel corso del 2020 arriverà poi anche la stagione 17 della serie animata, che ha per protagonista il super patriottico agente della CIA Stan Smith e la sua bizzarra famiglia di Langley Falls, Virginia, di cui fanno parte anche l'alieno Roger e il pesce rosso Klaus, a cui è stato impiantato il cervello di un tedesco.

Il pubblico americano avrà così un altro cartoon con cui distrarsi nelle prossime settimane, mentre altre due "creature" di Seth MacFarlane, Brian e Stewie Griffin, hanno recentemente realizzato un podcast da quarantena.