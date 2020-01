Arriva il Blu-ray di Doctor Who 14, con Tom Baker nei panni dell'iconico Dottore

Mentre è in corso la dodicesima stagione di Doctor Who , la BBC ha annunciato che presto verrà pubblicato un'edizione speciale della quattordicesima stagione classica, con Tom Baker nei panni dell'iconico Signore del tempo.

I fan avranno dunque l'opportunità di godersi alcune delle avventure del quarto Dottore. Ricordiamo infatti che Tom Baker ha interpretato il ruolo dal 1974 al 1981.

Il cofanetto Blu-ray sarà composto da otto dischi e sarà disponibile a partire dal 20 aprile e al momento è già possibile preordinarlo su Amazon.co.uk, mentre invece ancora non compare nel catalogo italiano del colosso dell'e-commerce.



Nella quattordicesima stagione ci sono state alcune delle storie più celebri con Tom Baker, in particolare The Masque of Mandragora, The Hand of Fear, The Deadly Assassin, The Face of Evil, The Robots of Death e The Talons of Weng-Chiang. Inoltre, c'è l'addio della compagna di lunga data Sarah Jane Smith e l'introduzione di Leela, interpretata da Louise Jameson. Quest'ultima ha partecipato al trailer di presentazione del cofanetto, che trovate in cima all'articolo.

Nei Blu-ray saranno inclusi anche dei contenuti speciali, a partire dall'audio 5.1. Ci saranno poi commenti inediti, un tributo a Elisabeth Sladen (Sarah Jane Smith nella serie), nuove interviste, materiale d'archivio, filmati delle convention, gallerie di immagini in alta definizione, sceneggiature, design dei costumi e molto altro. Insomma, una raccolta che potrebbe far felici i fan della serie classica o chi vuole immergersi nella scoperta di quella che molti valutano essere una delle migliori incarnazioni del Dottore.



Restando in tema di edizioni speciali, segnaliamo che nel 2019 è uscita una steelbook con gli episodi finali del Doctor Who di David Tennant.