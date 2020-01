Arriva Council of Dads, la nuova serie NBC con Sarah Wayne Callies

NBC ha pubblicato il primo trailer della nuova serie Council of Dads, un family drama in cui recita anche Sarah Wayne Callies, Lori Grimes in The Walking Dead. La serie è ispirata dall'omonimo bast-seller di Bruce Feiler e andrà in onda a partire dal prossimo 10 marzo.

In Council of Dads Sarah Wayne Callies interpreta Robin Perry, il cui marito, l'amorevole padre di cinque figli Scott (Tom Everett Scott), vede all'improvviso la sua vita messa a repentaglio da un problema di salute. Di fronte al futuro incerto, Scott costituisce un "consiglio dei papà", di cui fanno parte i suoi più cari amici, per intervenire come papà di riserva in caso di necessità.

La serie andrà in onda su NBC il martedì sera alle 22, dopo This Is Us, per poi essere anticipata alle 21 a partire dal 31 marzo.

"Siamo davvero fortunati a raccontare queste storie grazie a show come This Is Us" ha dichiarato l'autrice e produttrice esecutiva Joan Rater durante il tour stampa della Television Critics Association. "Le storie per famiglie ben raccontate avranno sempre il gradimento del pubblico, e qui c'è un po' della nostra famiglia mescolato con un po' della famiglia dello scrittore."

Sarah Wayne Callies, da parte sua, ha subito accettato con entusiasmo di partecipare al progetto, dopo che a suo dire The Walking Dead aveva dato troppa violenza al mondo. La seconda parte della stagione 10 dell'apocalisse zombie intanto sta per iniziare, e ci si chiede già chi sopravviverà al prossimo episodio. Per Council of Dads l'attrice ha rinunciato anche alla regia di un episodio di Fear The Walikng Dead.