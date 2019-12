Arriva il primo crossover dell'Archiverse: Katy Keene debutta in Riverdale

Quando si parla di crossover in casa The CW siamo soliti pensare all'Arrowverse, ma in questo caso è un altro l'universo in questione: Lucy Hale sarà Katy Keene in un episodio di Riverdale per il primo crossover dell'Archiverse.

A quanto pare faremo la conoscenza di Katy Keene prima del previsto... Beh, un giorno prima del previsto.

Lucy Hale debutterà nell'Archiverse come Katy Keene in un episodio di Riverdale, il quale andrà in onda il 5 febbraio 2020, un giorno prima del debutto ufficiale della serie tv dedicata all'aspirante stilista di New York, programmato invece per il 6 febbraio. E, nel frattempo, Camila Mendes (Veronica Lodge) farà una visitina nella Grande Mela, proprio per visitare la sua vecchia amica Katy.

Questo evento segna di fatto il primo crossover dell'Archiverse, come ci ricorda anche il creatore dei due show, Roberto Aguirre-Sacasa, su Twitter.

"La notizia è ormai di dominio pubblico! Veronica andrà a New York City e #KatyKeene arriverà a #Riverdale! Non sto più nella pelle per il primo crossover dell'#Archiverse!! ❤️🎁💎📸✈️🎭🏆🔥👗👠🧶💃🏻👯‍♀️"

Qui potete vedere l'extended trailer di Katy Keene, mentre a questo link trovate invece il primo poster ufficiale dello show.

E voi, che ne pensate? Siete curiosi di vedere il primo crossover dell'Archiverse? Fateci sapere nei commenti.