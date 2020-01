Arriva El Internado - Las Cumbres, il reboot della serie spagnola El Internado

Tornano i ragazzi de El Internado, ma in veste completamente nuova. Amazon Prime Video Spagna ha infatti commissionato un reboot della celebre serie del 2007 che verrà realizzato proprio dalle menti dietro l'originale.

Una dei reatori della serie, Laura Belloso, e gli sceneggiatori Asier Anduenza e Abraham Sastre faranno ritorno per dare nuova vita agli studenti de El Internado - Las Cumbres, una scuola per ragazzi problematici situata tra le montagne (cumbres = cime, vette), nei pressi di un antico monastero, in un luogo alquanto isolato.



Se la premessa può sembrarvi un tantino inquietante, è perché tale era l'atmosfera evocata anche dallo show originale di Antena 3, andato in onda dal 2007 al 2010 e composto da 7 stagioni, e nel cui cast figuravano anche la Ana de Armas di Knives Out (e Blade Runner 2049), Blanca Suarez (Las Chicas del Cable, La Pelle che Abito), Yon González (Las Chicas del Cable, Gran Hotel) e Martiño Rivas (Las Chicas del Cable, Romeo and Juliet). El Internado fu anche celebre per essere una delle serie televisive più costose mai prodotta in Spagna.



"È senza dubbio con tremendo orgoglio che annunciamo oggi una produzione di questa portata in Spagna. Il successo internazionale di El Internado (conosciuta all'estero con il titolo The Boarding School) di un decennio fa, continua a ripetersi ancora oggi su Amazon Prime Video, e siamo sicuri che questa nuova versione della serie sarà un grande punto d'incontro per nuovi fan e quelli di lunga data" ha dichiarato Ricardo Cabornero, Head of Content di Amazon Prime Video Spagna.



"El Internado è stato il precursore in Spagna dei grandi successi seriali di oggi. Ha innovato e fornito un nuovo esempio in termini di produzione e distribuzione, ha conquistato un'enorme fanbase e ha lanciato una nuova generazione di attori, molti dei quali sono le star di oggi. Il lancio di questa nuova serie, guidata da Laura Belloso e un buon numero degli sceneggiatori originali, revitalizza il fenomeno in un momento di eccellenza per la produzione seriale nel nostro paese, con la sfida di raggiungere e conquistare un pubblico globale" ha affermato invece Laura Fernández Espeso, Corporate and Television Director del The Mediapro Studio, una delle compagnie prodruttrici coinvolte.



La nuova serie consterà di 8 episodi che saranno girati quest'anno nel Nord della Spagna. La Belloso sarà anche produttrice esecutiva del progetto, assieme a Laura Fernandez Espeso e Javier Pons di Mediapro e Ignacio Corrales e Sonia Martinez degli Atresmedia Studios.