Arriva un emoji su Twitter dedicata a The Mandalorian

L'arrivo del nuovo trailer di The Mandalorian, poche ore fa, ha scosso in positivo la Galassia lontana lontana, ed ha visto innalzarsi ulteriormente l'hype dei fan per lo show, che sarà la prima serie TV live-action del mondo di Star Wars, e che debutterà tra due settimane su Disney+.

E con il nuovo film, che chiuderà la saga degli Skywalker definitivamente, in uscita al cinema a Dicembre, Star Wars si trova, a distanza di oltre quarant'anni dal primo episodio della saga, ancora una volta sulla cresta dell'onda e sotto le luci dei riflettori.

La campagna promozionale della serie di Jon Favreau, oltre che con il nuovo trailer e i character poster di The Mandalorian pubblicati qualche giorno fa, prosegue anche su Twitter, ora che gli è stata anche dedicata una emoji.

Come svelato da Pedro Pascal, che della serie sarà anche uno dei protagonisti, utilizzando l'hashtag #TheMandalorian, apparirà l'emoji dell'iconico elmetto. Avete già provato ad utilizzarlo?

Sulla qualità visiva dello show, Jon Favreau non sembra avere dubbi: "Il fatto è che, prendete ad esempio Il Re Leone. Eravamo consapevoli che molta gente lo avrebbe visto al cinema, e altrettanti a casa. E oggi tutti hanno questi schermi enormi in 16:9, per cui devi creare delle immagini che li sfruttino a pieno. The Mandalorian, che tu lo veda in TV o proiettato in qualche cinema, avrà lo stesso feeling di un qualsiasi altro Star Wars".

Che ne pensate? Cosa vi aspettate da The Mandalorian?