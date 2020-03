Arriva Fernando, su Amazon Prime Video la docu-serie sul pilota Alonso

Amazon Prime Video ha annunciato Fernando, una docu-serie sul pilota spagnolo Fernando Alonso, campione del mondo di Formula 1 e tra i più famosi sportivi iberici. Sarà composta da cinque episodi ed esplorerà la vita privata e professionale di Alonso e la sua preparazione al Rally di Dakar in Sudamerica.

Fernando sarà disponibile più avanti nel corso del 2020 in Italia, Spagna, Regno Unito e America Latina. La serie ripercorrerà l'ultimo anno della vita e della carriera di Fernando Alonso, un anno segnato dalla sua partecipazione alle competizioni su alcuni dei più importanti circuiti, come Indianapolis 500 o la 24 Ore di Le Mans, e dal debutto in gennaio al Rally di Dakar. Nel documentario saranno presenti le testimonianze di alcune delle persone più vicine al pilota, come il suo manager Luis García Abad, sua sorella Lorena Alonso, la sua compagna Linda Morselli e alcuni suoi colleghi come Carlos Sainz.

"La fiducia di Fernando Alonso e del suo team nei nostri confronti, permettendoci di seguire la sua vita di tutti i giorni con le telecamere, è stata fondamentale per sviluppare la serie. Fernando mostrerà al pubblico un ritratto da vicino della vita personale del campione, offrendone una figura diversa da quella nella sua dimensione pubblica vista fino a ora" ha dichiarato Javier Mendez, Director of Global Content di The Mediapro Studio. "La serie si concentrerà anche sulle riflessioni di Fernando su un possibile ritorno in Formula 1. Fernando è un vincitore e il suo obiettivo quest’anno è stato quello di dimostrare di essere il miglior pilota di qualsiasi veicolo a quattro ruote."

