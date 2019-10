Arriva Laurie Blake aka Spettro di Seta nel promo del terzo episodio di Watchmen

Il giorno la messa in onda dell'ottimo secondo episodio della prima stagione di Watchmen di Damon Lindelof, "Martial Feats of Comanche Horsemanship", la HBO ha pubblicato in rete un promo ufficiale per il terzo e già attesissimo episodio, "She Was Killed by Space Junk", che andrà in onda il prossimo 3 novembre.

Come è possibile ammirare nel filmato, l'episodio introdurrà nella serie il personaggio di Laurie Blake, l'ex-componente degli Watchmen negli anni '80 conosciuta come Spettro di Seta II, figlia di Edward Blake aka Il Comico e di Spettro di Seta. Qui è proprio come l'Adrian Veidt di Jeremy Irons invecchiata e ormai distante dai tempi da vigilantes, invece a capo di un dipartimento del FBI specializzato nel catturare la Maschere che non vogliono ancora adeguarsi al bando dei giustizieri in costume.



Nei panni del personaggio troveremo la fantastica Jean Smart, già vista recentemente in Legion di Noah Hawley, altra brillante serie a tema supereroistico dove l'attrice ha recitato nel ruolo di Melanie Bird. Avendo avuto Laurie un forte legame con il Dottor. Manhattan, nel trailer la vedremo provare a comunicare con l'ex-amante in modo davvero sofisticato.



Watchmen va in onda ogni domenica sulla HBO e in contemporanea con sottotitoli in italiano anche su Sky Atlantic.