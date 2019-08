Arriva Moon Knight: ufficializzata la serie tv live-action per Disney+!

Non solo Miss Marvel tra gli show annunciati dai Marvel Studios al D23. Infatti, tra le nuove proposte per la piattaforma digitale Disney+ c'è l'arrivo di uno dei personaggi più amati dagli appassionati della Casa delle Idee.

Si parla da tempo di una possibile serie tv dedicata a Moon Knight o, possibilmente, addirittura di un film. Eppure, da anni, il silenzio radio a riguardo. C'è da dire che i Marvel Studios sono stati piuttosto impegnati con la Infinity Saga per proporre personaggi un po' più "diversi" dal solito.

Ma adesso sembra essere giunta l'ora. Infatti la Marvel ha accontentato i suoi fan ed ha annunciato ufficialmente una serie tv in live-action dedicata al personaggio di Moon Knight: potete visionare il logo comodamente in calce a questa notizia.

Nei fumetti Moon Knight è Marc Spector, un agente della CIA che viene quasi ucciso da Bushman. Salvato dal Dio della Luna, Khonshu, Marc torna in USA dove ottiene dei poteri lunari. Una volta sconfitto Bushman, Marc diventa il vigilante noto come Moon Knight. Le particolarità del personaggio è che Marc Spector ha quattro differenti identità da sfruttare e che è piuttosto violento come "supereroe". Non resta che attendere ulteriori informazioni su questo atteso show.